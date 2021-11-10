Мавра Алексеева
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Комаров Нефед Трофимов
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Меланья Нефедова
Отец ребёнка: Комаров Нефед Трофимов
Рождение ребёнка
06.01.1861 ст.
Дочь: (Комарова) Татьяна Нефедова
Отец ребёнка: Комаров Нефед Трофимов
Смерть
Неизвестно