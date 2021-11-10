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Мавра Алексеева

Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Нефед Трофимов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Комаров Григорий Нефедов

Отец ребёнка: Комаров Нефед Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Меланья Нефедова

Отец ребёнка: Комаров Нефед Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1861 ст.

Дочь: (Комарова) Татьяна Нефедова

Отец ребёнка: Комаров Нефед Трофимов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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