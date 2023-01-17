Комаров Григорий Нефедов
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Комаров Нефед Трофимов
Мать: Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Комаров Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Феоктиста Михеева
Рождение ребёнка
31.08.1886 ст.
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Феоктиста Михеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феоктиста Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феоктиста Михеева
Смерть
Неизвестно