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Комаров Григорий Нефедов

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Комаров Нефед Трофимов

Мать: Мавра Алексеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Комаров Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Феоктиста Михеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.08.1886 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Феоктиста Михеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Феоктиста Михеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феоктиста Михеева

Смерть
Неизвестно
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