Комаров Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Отец: Комаров Григорий Нефедов
Мать: Феоктиста Михеева
Бракосочетание
11.11.1887 ст.
Жена: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
03.11.1891 ст.
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
02.09.1893 ст.
Сын: Комаров Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
28.01.1897 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.
Сын: Комаров Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
20.?.1902 ст.
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
01.03.1916 ст.
Сын: Комаров Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Необходимо проверить данные об отце
Смерть
Неизвестно