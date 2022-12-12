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Комаров Григорий Григорьевич

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: Комаров Григорий Нефедов

Мать: Феоктиста Михеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.11.1887 ст.

Жена: Параскева Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.11.1891 ст.

Сын: Комаров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1893 ст.

Сын: Комаров Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1897 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.

Сын: Комаров Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.?.1902 ст.

Сын: Комаров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1916 ст.

Сын: Комаров Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Необходимо проверить данные об отце
Смерть
Неизвестно
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