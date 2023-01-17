(Шамарина) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шамарина) Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамарин Иван Кириллов

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1887 ст.

Муж: Комаров Григорий Григорьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.11.1891 ст.

Сын: Комаров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Комаров Григорий Григорьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1893 ст.

Сын: Комаров Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Комаров Григорий Григорьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1897 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Комаров Григорий Григорьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.

Сын: Комаров Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Комаров Григорий Григорьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.?.1902 ст.

Сын: Комаров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Комаров Григорий Григорьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1916 ст.

Сын: Комаров Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Комаров Григорий Григорьевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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