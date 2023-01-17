(Шамарина) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамарин Иван Кириллов
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1887 ст.
Рождение ребёнка
03.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Комаров Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
02.09.1893 ст.
Сын: Комаров Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Комаров Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.01.1897 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Комаров Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.
Сын: Комаров Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Комаров Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
20.?.1902 ст.
Отец ребёнка: Комаров Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1916 ст.
Сын: Комаров Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Комаров Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно