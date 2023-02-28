Комаров Матвей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Григорий Григорьевич
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
13.12.1913 ст.
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
13.11.1915
Сын: Комаров Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
01.10.1918
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Егорова
Смерть
Неизвестно