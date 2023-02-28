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Комаров Матвей Григорьевич

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Григорий Григорьевич

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Необходимо проверить данные об отце
Рождение ребёнка
13.12.1913 ст.

Сын: Комаров Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Александра Егорова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1915

Сын: Комаров Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Александра Егорова

Рождение ребёнка
01.10.1918

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Александра Егорова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Егорова

Смерть
Неизвестно
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