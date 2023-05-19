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Авдотья Авдеева

Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Анна Климентова

Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Марфа Климентова

Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Пелагея Климентова

Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Комаров Дмитрий Климентов

Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: Настасья Климентова

Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.04.1802 ст.

Сын: Комаров Трофим Климентов

Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Комаров Евсей Климентов

Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Катерина Климентова

Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Комаров Емельян Климентов

Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Климент Иванов

Смерть
Неизвестно
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