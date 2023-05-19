Авдотья Авдеева
Место рождения
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Анна Климентова
Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Марфа Климентова
Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Пелагея Климентова
Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Комаров Дмитрий Климентов
Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Настасья Климентова
Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов
Рождение ребёнка
10.04.1802 ст.
Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов
Рождение ребёнка
1804 ст.
Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Катерина Климентова
Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Комаров Емельян Климентов
Отец ребёнка: Комаров Климент Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно