Комаров Евсей Климентов
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: Комаров Климент Иванов
Мать: Авдотья Авдеева
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Пелагея Евсеева
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Домна Евсеева
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Марья Евсеева
Мать ребёнка: Матрёна
Бракосочетание
03.07.1849 ст.
Жена: Прасковья Устинова
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Комаров Иван Евсеев
Мать ребёнка: Прасковья Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна
Смерть
Неизвестно