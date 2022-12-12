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Комаров Евсей Климентов

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Комаров Климент Иванов

Мать: Авдотья Авдеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Пелагея Евсеева

Мать ребёнка: Матрёна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Домна Евсеева

Мать ребёнка: Матрёна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Комаров Михайло Евсеев

Мать ребёнка: Матрёна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Марья Евсеева

Мать ребёнка: Матрёна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.07.1849 ст.

Жена: Прасковья Устинова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Комаров Иван Евсеев

Мать ребёнка: Прасковья Устинова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна

Смерть
Неизвестно
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