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Матрёна

Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Евсей Климентов

Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: (Комарова) Пелагея Евсеева

Отец ребёнка: Комаров Евсей Климентов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: (Комарова) Домна Евсеева

Отец ребёнка: Комаров Евсей Климентов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Комаров Михайло Евсеев

Отец ребёнка: Комаров Евсей Климентов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: (Комарова) Марья Евсеева

Отец ребёнка: Комаров Евсей Климентов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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