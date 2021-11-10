Матрёна
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: (Комарова) Пелагея Евсеева
Отец ребёнка: Комаров Евсей Климентов
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: (Комарова) Домна Евсеева
Отец ребёнка: Комаров Евсей Климентов
Рождение ребёнка
1828 ст.
Отец ребёнка: Комаров Евсей Климентов
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: (Комарова) Марья Евсеева
Отец ребёнка: Комаров Евсей Климентов
Смерть
Неизвестно