Комаров Емельян Климентов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Емельян Климентов

Комаров Емельян Климентов

avatar

Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: Комаров Климент Иванов

Мать: Авдотья Авдеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Комаров Иван Емельянов

Мать ребёнка: Арина

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1844 ст.

Сын: Комаров Матвей Емельянов

Мать ребёнка: Комарова Анна Фролова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Евгения Емельянова

Мать ребёнка: Комарова Анна Фролова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Комаров Фёдор Емельянов

Мать ребёнка: Комарова Анна Фролова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Аксинья Емельянова

Мать ребёнка: Комарова Анна Фролова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Комаров Максим Емельянов

Мать ребёнка: Комарова Анна Фролова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Анна Фролова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина

Смерть
1857 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close