Комаров Емельян Климентов
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смерти1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: Комаров Климент Иванов
Мать: Авдотья Авдеева
Рождение ребёнка
1832 ст.
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
05.08.1844 ст.
Мать ребёнка: Комарова Анна Фролова
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Евгения Емельянова
Мать ребёнка: Комарова Анна Фролова
Рождение ребёнка
1851 ст.
Мать ребёнка: Комарова Анна Фролова
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Аксинья Емельянова
Мать ребёнка: Комарова Анна Фролова
Рождение ребёнка
1854 ст.
Мать ребёнка: Комарова Анна Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Анна Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина
Смерть
1857 ст.