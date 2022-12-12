Комаров Максим Емельянов
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: Комаров Емельян Климентов
Мать: Комарова Анна Фролова
Рождение ребёнка
28.07.1884 ст.
Дочь: Комарова Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Комарова Ефимия Дмитриева
Рождение ребёнка
05.04.1889 ст.
Мать ребёнка: Комарова Ефимия Дмитриева
Рождение ребёнка
08.07.1891 ст.
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Комарова Ефимия Дмитриева
Рождение ребёнка
21.10.1892 ст.
Сын: Комаров Кузьма Максимович
Мать ребёнка: Комарова Ефимия Дмитриева
Рождение ребёнка
16.01.1896 ст.
Мать ребёнка: Комарова Ефимия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно