Комарова Ефимия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1884 ст.
Дочь: Комарова Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Комаров Максим Емельянов
Рождение ребёнка
05.04.1889 ст.
Отец ребёнка: Комаров Максим Емельянов
Рождение ребёнка
08.07.1891 ст.
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Комаров Максим Емельянов
Рождение ребёнка
21.10.1892 ст.
Сын: Комаров Кузьма Максимович
Отец ребёнка: Комаров Максим Емельянов
Рождение ребёнка
16.01.1896 ст.
Отец ребёнка: Комаров Максим Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно