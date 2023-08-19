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Комарова Ефимия Дмитриева

Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1884 ст.

Дочь: Комарова Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Комаров Максим Емельянов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.04.1889 ст.

Сын: Комаров Иван Максимович

Отец ребёнка: Комаров Максим Емельянов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.07.1891 ст.

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Комаров Максим Емельянов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1892 ст.

Сын: Комаров Кузьма Максимович

Отец ребёнка: Комаров Максим Емельянов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1896 ст.

Сын: Комаров Антон Максимович

Отец ребёнка: Комаров Максим Емельянов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Максим Емельянов

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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