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Выборов Иван Николаевич

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Место рождения

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

07.01.1908

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1935

Сын: Выборов Александр Иванович

Мать ребёнка: Выборова Лидия Петровна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1937

Дочь: Пантелеева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Выборова Лидия Петровна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1940

Сын: Выборов Николай Иванович

Мать ребёнка: Выборова Лидия Петровна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выборова Лидия Петровна

Смерть
1945
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