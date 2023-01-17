Выборов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1908
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1935
Сын: Выборов Александр Иванович
Мать ребёнка: Выборова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
13.10.1937
Дочь: Пантелеева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Выборова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
06.03.1940
Мать ребёнка: Выборова Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выборова Лидия Петровна
Смерть
1945