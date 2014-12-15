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Выборов Александр Иванович

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Место рождения

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

29.10.1935

Дата смерти

15.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1935

Отец: Выборов Иван Николаевич

Мать: Выборова Лидия Петровна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1970

Дочь: Ших Ирина Александровна

Мать ребёнка: Выборова Лия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выборова Лия Михайловна

Смерть
15.12.2014
Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
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