Выборов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения29.10.1935
Дата смерти15.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1935
Отец: Выборов Иван Николаевич
Мать: Выборова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1970
Дочь: Ших Ирина Александровна
Мать ребёнка: Выборова Лия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выборова Лия Михайловна
Смерть
15.12.2014
Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми