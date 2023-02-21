Выборова (Болотова) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выборова (Болотова) Лидия Петровна

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Место рождения

деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район

Дата рождения

19.03.1914

Дата смерти

02.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1914

Отец: Болотов Петр Григорьевич

Мать: Болотова Елизавета Ивановна

деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
29.10.1935

Сын: Выборов Александр Иванович

Отец ребёнка: Выборов Иван Николаевич

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1937

Дочь: Пантелеева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Выборов Иван Николаевич

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1940

Сын: Выборов Николай Иванович

Отец ребёнка: Выборов Иван Николаевич

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1949

Сын: Выборов Михаил Ионович

Отец ребёнка: Выборов Иона Васильевич

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1951

Дочь: Чужмарова Антонина Ионовна

Отец ребёнка: Выборов Иона Васильевич

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1956

Сын: Выборов Анатолий Ионович

Отец ребёнка: Выборов Иона Васильевич

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выборов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выборов Иона Васильевич

Смерть
02.12.1986
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
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