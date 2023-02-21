Выборова (Болотова) Лидия Петровна
Место рождениядеревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Дата рождения19.03.1914
Дата смерти02.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1914
деревня Вогваздино (Кагино) Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
29.10.1935
Сын: Выборов Александр Иванович
Отец ребёнка: Выборов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.1937
Дочь: Пантелеева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Выборов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
06.03.1940
Отец ребёнка: Выборов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
31.08.1949
Отец ребёнка: Выборов Иона Васильевич
Рождение ребёнка
08.10.1951
Дочь: Чужмарова Антонина Ионовна
Отец ребёнка: Выборов Иона Васильевич
Рождение ребёнка
04.01.1956
Отец ребёнка: Выборов Иона Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1986
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми