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Выборов Николай Иванович

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Место рождения

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

06.03.1940

Дата смерти

15.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1940

Отец: Выборов Иван Николаевич

Мать: Выборова Лидия Петровна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1967

Дочь: Полежака Елена Николаевна

Мать ребёнка: Выборова Зоя Константиновна

Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
05.07.1971

Сын: Выборов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Выборова Зоя Константиновна

посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выборов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Выборова Зоя Константиновна

Студенец, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выборова Зоя Константиновна

Смерть
15.11.1989
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
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