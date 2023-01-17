Выборов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения06.03.1940
Дата смерти15.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1940
Отец: Выборов Иван Николаевич
Мать: Выборова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
21.08.1967
Дочь: Полежака Елена Николаевна
Мать ребёнка: Выборова Зоя Константиновна
Посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
05.07.1971
Мать ребёнка: Выборова Зоя Константиновна
посёлок Студенец Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выборов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Выборова Зоя Константиновна
Студенец, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1989
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми