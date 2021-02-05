Пантелеева (Выборова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.10.1937
Дата смерти05.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1937
Отец: Выборов Иван Николаевич
Мать: Выборова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
29.08.1965
Дочь: Пантелеева Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Пантелеев Анатолий Симонович
Рождение ребёнка
30.12.1971
Сын: Пантелеев Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Пантелеев Анатолий Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.2021
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми