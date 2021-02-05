Пантелеева (Выборова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева (Выборова) Александра Ивановна

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Место рождения

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

13.10.1937

Дата смерти

05.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1937

Отец: Выборов Иван Николаевич

Мать: Выборова Лидия Петровна

Зарецкая, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1965

Дочь: Пантелеева Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Пантелеев Анатолий Симонович

Рождение ребёнка
30.12.1971

Сын: Пантелеев Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Пантелеев Анатолий Симонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Анатолий Симонович

Смерть
05.02.2021
Вогваздино, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
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