Пшенников Алексей Сергеевич Около 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПшенников Алексей Сергеевич

Пшенников Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Пшенников Сергей Андреевич

Мать: Матрона Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшенников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшенников Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Пшенников Савелий Алексеевич

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.