Пшенников Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Пшенников Сергей Андреевич
Мать: Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшенников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшенников Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пшенников Савелий Алексеевич
Мать ребёнка: Ирина Егоровна