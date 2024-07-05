Матрона Кирилловна 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрона Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Пшенников Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Пшенников Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Пшенникова Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Пшенников Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пшенников Косьма Сергеевич

Отец ребёнка: Пшенников Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шмелёва (Пшенникова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Пшенников Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Пшенников Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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