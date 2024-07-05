Матрона Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Пшенников Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Пшенников Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Пшенникова Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Пшенников Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пшенников Косьма Сергеевич
Отец ребёнка: Пшенников Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шмелёва (Пшенникова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Пшенников Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Пшенников Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно