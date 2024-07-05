Пшенников Сергей Андреевич 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пшенников Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Пшенников Андрей Иванович

Мать: Вера (Варвара) Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Пшенников Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Матрона Кирилловна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Пшенникова Агафья Сергеевна

Мать ребёнка: Матрона Кирилловна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пшенников Косьма Сергеевич

Мать ребёнка: Матрона Кирилловна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шмелёва (Пшенникова) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Матрона Кирилловна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Матрона Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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