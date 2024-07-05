Пшенников Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Пшенников Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Пшенникова Агафья Сергеевна
Мать ребёнка: Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пшенников Косьма Сергеевич
Мать ребёнка: Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шмелёва (Пшенникова) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Матрона Кирилловна
Смерть
Неизвестно