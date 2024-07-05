Пшенников Косьма Сергеевич 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пшенников Косьма Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пшенников Сергей Андреевич

Мать: Матрона Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшенников Федор Кузьминич

Мать ребёнка: Ольга Ларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенникова Елена Кузьминична

Мать ребёнка: Ольга Ларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшенников Иван Кузьминич

Мать ребёнка: Ольга Ларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенникова Прасковья Кузьминична

Мать ребёнка: Ольга Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Ларионовна

Смерть
Неизвестно

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