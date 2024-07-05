Пшенников Косьма Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Пшенников Сергей Андреевич
Мать: Матрона Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшенников Федор Кузьминич
Мать ребёнка: Ольга Ларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшенникова Елена Кузьминична
Мать ребёнка: Ольга Ларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ольга Ларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшенникова Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: Ольга Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Ларионовна
Смерть
Неизвестно