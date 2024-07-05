Пшенников Савелий Алексеевич 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пшенников Савелий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Пшенников Алексей Сергеевич

Мать: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенникова Мария Савельевна

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшенников Василий Савельевич

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенникова Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшенников Гавриил Савельевич

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенникова Пелагея Савельевна

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшенников Леонтий Савельевич

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенникова Анастасия Савельевна

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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