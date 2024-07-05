Пшенников Савелий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Пшенников Алексей Сергеевич
Мать: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшенникова Мария Савельевна
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшенников Василий Савельевич
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшенникова Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшенников Гавриил Савельевич
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшенникова Пелагея Савельевна
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшенников Леонтий Савельевич
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшенникова Анастасия Савельевна
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно