Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшенникова Мария Савельевна
Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшенников Василий Савельевич
Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшенникова Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшенников Гавриил Савельевич
Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшенникова Пелагея Савельевна
Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшенников Леонтий Савельевич
Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшенникова Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно