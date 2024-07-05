Елена Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенникова Мария Савельевна

Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшенников Василий Савельевич

Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенникова Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшенников Гавриил Савельевич

Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенникова Пелагея Савельевна

Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшенников Леонтий Савельевич

Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенникова Анастасия Савельевна

Отец ребёнка: Пшенников Савелий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшенников Савелий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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