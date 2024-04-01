Ефимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Федор Уряд. Р. Чистого Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Василий Иванов

Мать ребёнка: Ефимова Вера Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Вера Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Ефимов Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Ефимова Вера Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Ефимов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Ефимова Вера Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Вера Григорьева

Смерть
Неизвестно

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