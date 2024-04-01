Ефимов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Федор Уряд. Р. Чистого Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимова Вера Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова Вера Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Ефимова Вера Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Ефимова Вера Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович
Мать ребёнка: Ефимова Вера Григорьева
Смерть
Неизвестно