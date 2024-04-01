Ефимов Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Иван Уряд. Р. Чистого Яковлев
Мать: Ефимова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Теплякова (Ефимова) Варвара Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Ефимов Асаф (Иосиф) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно