Ефимов Андрей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Андрей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Иван Уряд. Р. Чистого Яковлев

Мать: Ефимова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Александр Андреев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Теплякова (Ефимова) Варвара Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Ефимов Асаф (Иосиф) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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