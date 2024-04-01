Ефимова Вера Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Смерть
Неизвестно