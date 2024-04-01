Ефимова Вера Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Вера Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Василий Иванов

Отец ребёнка: Ефимов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Иван

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Ефимов Леонтий Иванов

Отец ребёнка: Ефимов Иван

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Ефимов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Ефимов Иван

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван

Смерть
Неизвестно

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