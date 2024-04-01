Ефимов Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Иван
Мать: Ефимова Вера Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова ?
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Ефимова ?
Рождение ребёнка
Около 1912
Мать ребёнка: Ефимова ?
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Ефимова) Кто То Васильева
Мать ребёнка: Ефимова ?
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Ефимова) Кто То Васильева
Мать ребёнка: Ефимова ?
Смерть
Неизвестно