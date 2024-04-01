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Ефимов Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Иван

Мать: Ефимова Вера Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова ?

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Ефимов Кто То Васильев

Мать ребёнка: Ефимова ?

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Ефимов Кто То Васильев

Мать ребёнка: Ефимова ?

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Ефимова) Кто То Васильева

Мать ребёнка: Ефимова ?

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Ефимова) Кто То Васильева

Мать ребёнка: Ефимова ?

Смерть
Неизвестно

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