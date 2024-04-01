Ефимова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1905
Отец ребёнка: Ефимов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1912
Отец ребёнка: Ефимов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Ефимова) Кто То Васильева
Отец ребёнка: Ефимов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Ефимова) Кто То Васильева
Отец ребёнка: Ефимов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно