Ефимова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Ефимов Кто То Васильев

Отец ребёнка: Ефимов Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Ефимов Кто То Васильев

Отец ребёнка: Ефимов Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Ефимова) Кто То Васильева

Отец ребёнка: Ефимов Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Ефимова) Кто То Васильева

Отец ребёнка: Ефимов Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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