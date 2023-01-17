Сметанин Григорий Савватиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1896 ст.
Дочь: Корелина Никитина Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Сметанина Пелагея Ивановна
с. Байны, Камышловский уезд, Пермская губерния, Россия
Рождение ребёнка
03.11.1908 ст.
Сын: Сметанин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Сметанина Пелагея Ивановна
Байны, Богданович, Свердловская область
Смерть
Неизвестно