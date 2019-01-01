село Троицкое, Богданович, Свердловская область (на 2019) — Familio

Троицкое

Богданович, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2894Троицкое, сел.при рч. Калиновке большой.3910283827854Церковь православная 1. Приходское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Чернокоровская волость
937. Троицкое, село бывшее государственное, при речке Большой Калиновке, дворов 325, жителей 2050, церковь православная, школа, 7 лавок, 4 тржк.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Троицкая (бывш. Чернокоровская) волость
6) с. Троицкое на р. Калиновке, прав. церк., зем. шк., библиотека, вол. правл., зем. станция, фельдш. п., торжки: еженедельный по пятницам, Крещенский 4—6 января, Ивановс Показать все Троицкое общество45213291306Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские42

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Богдановичский район
96002Троицкоесело56°43'с.ш.62°05'в.д.O-41-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Богданович
65707000281с Троицкоесело

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