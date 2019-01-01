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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2894Троицкое, сел.при рч. Калиновке большой.3910283827854Церковь православная 1. Приходское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
937. Троицкое, село бывшее государственное, при речке Большой Калиновке, дворов 325, жителей 2050, церковь православная, школа, 7 лавок, 4 тржк.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
6) с. Троицкое на р. Калиновке, прав. церк., зем. шк., библиотека, вол. правл., зем. станция, фельдш. п., торжки: еженедельный по пятницам, Крещенский 4—6 января, Ивановс Показать все Троицкое общество45213291306Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские42—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
96002Троицкоесело56°43'с.ш.62°05'в.д.O-41-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65707000281с Троицкоесело