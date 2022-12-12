Сметанин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1903 и 1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1903 и 1905 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1930
Дочь: Баруткина Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Сметанина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
06.09.1935
Сын: Сметанин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Сметанина Евдокия Николаевна
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно