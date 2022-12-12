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Сметанин Василий Григорьевич

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Место рождения

Байны, Богданович, Свердловская область

Дата рождения

Между 1903 и 1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1903 и 1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Байны, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.11.1930

Дочь: Баруткина Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Сметанина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
06.09.1935

Сын: Сметанин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Сметанина Евдокия Николаевна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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