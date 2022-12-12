Корелина Никитина (Сметанина) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелина Никитина (Сметанина) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

с. Байны, Камышловский уезд, Пермская губерния, Россия

Дата рождения

24.11.1896 ст.

Дата смерти

05.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1896 ст.

Отец: Сметанин Григорий Савватиевич

Мать: Сметанина Пелагея Ивановна

с. Байны, Камышловский уезд, Пермская губерния, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1922

Дочь: Сучкова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Никитин Степан Васильевич

Троицкое, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Никитин Леонид Степанович

Отец ребёнка: Никитин Степан Васильевич

Троицкое, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1928

Дочь: Лидия Степановна

Отец ребёнка: Никитин Степан Васильевич

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1932

Дочь: Маргарита Степановна

Отец ребёнка: Никитин Степан Васильевич

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1940

Дочь: Никулина Эллеонора Артемьевна

Отец ребёнка: Корелин Артемий Захарович

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Артемий Захарович

Смерть
05.11.1964
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
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