Корелина Никитина (Сметанина) Екатерина Григорьевна
Место рожденияс. Байны, Камышловский уезд, Пермская губерния, Россия
Дата рождения24.11.1896 ст.
Дата смерти05.11.1964
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1896 ст.
с. Байны, Камышловский уезд, Пермская губерния, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1922
Дочь: Сучкова Валентина Степановна
Отец ребёнка: Никитин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1926
Сын: Никитин Леонид Степанович
Отец ребёнка: Никитин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
05.02.1928
Дочь: Лидия Степановна
Отец ребёнка: Никитин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1932
Дочь: Маргарита Степановна
Отец ребёнка: Никитин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1940
Дочь: Никулина Эллеонора Артемьевна
Отец ребёнка: Корелин Артемий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1964