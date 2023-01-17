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Аввакумов Радион

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Место рождения

Зянкино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

1816 г.р.
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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невоструев Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Зянкино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.05.1816

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Аввакумова Матрона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Ксения Радионова

Мать ребёнка: Аввакумова Матрона

Зянкино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аввакумова Матрона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аввакумова Матрона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аввакумов Павел

Мать ребёнка: Аввакумова Матрона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аввакумова Матрона

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