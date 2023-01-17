Аввакумов Радион
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невоструев Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1816
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Аввакумова Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Ксения Радионова
Мать ребёнка: Аввакумова Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аввакумов Павел
Мать ребёнка: Аввакумова Матрона