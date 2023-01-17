Невоструев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невоструев Иван

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Место рождения

Зянкино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невоструев Яков Стефанович

Мать: скрыто настройками приватности

Зянкино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аввакумов Радион

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зянкино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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