Кондратьева (Аввакумова) Ксения Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Аввакумова) Ксения Радионова

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Место рождения

Зянкино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.12.1846

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1819 г.р.
1830 г.р.
1841 г.р.
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Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аввакумов Радион

Мать: Аввакумова Матрона

Зянкино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.03.1819

Сын: Кондратьев Христофор

Отец ребёнка: Кондратьев Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
01.02.1830

Сын: Кондратьев Семён

Отец ребёнка: Кондратьев Павел Алексеевич

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
11.09.1841

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Кондратьев Павел Алексеевич

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Александр Павлович

Отец ребёнка: Кондратьев Павел Алексеевич

Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Павел Алексеевич

Смерть
13.12.1846
Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
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