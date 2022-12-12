Кондратьева (Аввакумова) Ксения Радионова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.12.1846
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аввакумов Радион
Мать: Аввакумова Матрона
Рождение ребёнка
27.03.1819
Сын: Кондратьев Христофор
Отец ребёнка: Кондратьев Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
01.02.1830
Сын: Кондратьев Семён
Отец ребёнка: Кондратьев Павел Алексеевич
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
11.09.1841
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Кондратьев Павел Алексеевич
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Александр Павлович
Отец ребёнка: Кондратьев Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Павел Алексеевич
Смерть
13.12.1846