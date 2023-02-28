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Кондратьев Павел Алексеевич

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Место рождения

Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.10.1799

Дата смерти

09.06.1871

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1819 г.р.
1830 г.р.
1841 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1799

Отец: Кондратьев Алексей

Мать: Кондратьева Ирина

Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.03.1819

Сын: Кондратьев Христофор

Мать ребёнка: Кондратьева Ксения Радионова

Рождение ребёнка
01.02.1830

Сын: Кондратьев Семён

Мать ребёнка: Кондратьева Ксения Радионова

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
11.09.1841

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Кондратьева Ксения Радионова

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Александр Павлович

Мать ребёнка: Кондратьева Ксения Радионова

Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Ксения Радионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Ксения Радионова

Смерть
09.06.1871
Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
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