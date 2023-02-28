Кондратьев Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1799
Дата смерти09.06.1871
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1799
Отец: Кондратьев Алексей
Мать: Кондратьева Ирина
Рождение ребёнка
27.03.1819
Сын: Кондратьев Христофор
Мать ребёнка: Кондратьева Ксения Радионова
Рождение ребёнка
01.02.1830
Сын: Кондратьев Семён
Мать ребёнка: Кондратьева Ксения Радионова
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
11.09.1841
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Кондратьева Ксения Радионова
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Александр Павлович
Мать ребёнка: Кондратьева Ксения Радионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Ксения Радионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Ксения Радионова
Смерть
09.06.1871