Кондратьев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.11.1829
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратьев Егор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1791
Сын: Кондратьев Илья
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
10.10.1799
Сын: Кондратьев Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина
Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Дмитрий
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондратьева Ирина
Смерть
21.11.1829
с. Укан, Ярский район, Удмуртия