Кондратьев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.11.1829

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

1791 г.р.
1799 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратьев Егор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1791

Сын: Кондратьев Илья

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
10.10.1799

Сын: Кондратьев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Дмитрий

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Ирина

Смерть
21.11.1829
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
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