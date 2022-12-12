Кондратьев Семён
Место рожденияд. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Дата рождения01.02.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1830
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Бракосочетание
25.01.1859
Жена: Кондратьева Ирина
д. Юдчино, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.01.1865
Сын: Кондратьев Иван
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
06.08.1869
Дочь: Шудегова Акилина Семеновна
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина
Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Василий
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Михаил
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина
Смерть
Неизвестно