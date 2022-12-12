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Кондратьев Семён

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Место рождения

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость

Дата рождения

01.02.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1830

Отец: Кондратьев Павел Алексеевич

Мать: Кондратьева Ксения Радионова

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Бракосочетание
25.01.1859

Жена: Кондратьева Ирина

д. Юдчино, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.01.1865

Сын: Кондратьев Иван

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
06.08.1869

Дочь: Шудегова Акилина Семеновна

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Василий

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Михаил

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина

Смерть
Неизвестно
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