Аввакумова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аввакумова Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1816 г.р.
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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1816

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Аввакумов Радион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Ксения Радионова

Отец ребёнка: Аввакумов Радион

Зянкино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аввакумов Радион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аввакумов Радион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аввакумов Павел

Отец ребёнка: Аввакумов Радион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аввакумов Радион

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