Аввакумова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1816
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Аввакумов Радион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Ксения Радионова
Отец ребёнка: Аввакумов Радион
Зянкино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аввакумов Павел
Отец ребёнка: Аввакумов Радион