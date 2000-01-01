(Аввакумов) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аввакумов) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1816

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1816

Отец: Аввакумов Радион

Мать: Аввакумова Матрона

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