Феткулов Сабир Сагирович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1901
Дата смерти27.12.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1924
Дочь: Буркеева (Феткулова) Закия Сабировна
Мать ребёнка: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна
Рождение ребёнка
22.06.1928
Сын: Феткулов Минахмед Сабирович
Мать ребёнка: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна
Рождение ребёнка
06.08.1931
Дочь: Халиуллина (Феткулова) Минасма Сабировна
Мать ребёнка: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна
Рождение ребёнка
15.08.1934
Дочь: Мустафина (Феткулова) Бибизинят Сабировна
Мать ребёнка: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна
Рождение ребёнка
09.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна
Рождение ребёнка
04.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна
Смерть
27.12.1982