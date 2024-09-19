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Феткулов Сабир Сагирович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1901

Дата смерти

27.12.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1924

Дочь: Буркеева (Феткулова) Закия Сабировна

Мать ребёнка: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна

Рождение ребёнка
22.06.1928

Сын: Феткулов Минахмед Сабирович

Мать ребёнка: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна

Рождение ребёнка
06.08.1931

Дочь: Халиуллина (Феткулова) Минасма Сабировна

Мать ребёнка: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна

Рождение ребёнка
15.08.1934

Дочь: Мустафина (Феткулова) Бибизинят Сабировна

Мать ребёнка: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна

Рождение ребёнка
09.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна

Рождение ребёнка
04.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна

Смерть
27.12.1982

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