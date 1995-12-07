Феткулов Минахмед Сабирович
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.06.1928
Дата смерти07.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1928
Рождение ребёнка
17.09.1954
Сын: Феткулов Минхат Минахмедович
Мать ребёнка: Феткулова (Юсупова) Санья Закировна
Рождение ребёнка
23.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феткулова (Юсупова) Санья Закировна
Рождение ребёнка
17.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феткулова (Юсупова) Санья Закировна
Смерть
07.12.1995