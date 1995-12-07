Феткулов Минахмед Сабирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феткулов Минахмед Сабирович

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.06.1928

Дата смерти

07.12.1995

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1928

Отец: Феткулов Сабир Сагирович

Мать: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна

Рождение ребёнка
17.09.1954

Сын: Феткулов Минхат Минахмедович

Мать ребёнка: Феткулова (Юсупова) Санья Закировна

Рождение ребёнка
23.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феткулова (Юсупова) Санья Закировна

Рождение ребёнка
17.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феткулова (Юсупова) Санья Закировна

Смерть
07.12.1995

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