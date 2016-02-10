Буркеева (Феткулова) Закия Сабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуркеева (Феткулова) Закия Сабировна

Буркеева (Феткулова) Закия Сабировна

Место рождения

Россия

Дата рождения

28.12.1924

Дата смерти

10.02.2016

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1924

Отец: Феткулов Сабир Сагирович

Мать: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна

Рождение ребёнка
09.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркеев Халиулла

Рождение ребёнка
29.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркеев Халиулла

Рождение ребёнка
07.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркеев Халиулла

Рождение ребёнка
23.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркеев Халиулла

Смерть
10.02.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.