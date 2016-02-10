Буркеева (Феткулова) Закия Сабировна
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.12.1924
Дата смерти10.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1924
Рождение ребёнка
09.09.1948
Рождение ребёнка
29.10.1952
Рождение ребёнка
07.01.1956
Рождение ребёнка
23.01.1961
Смерть
10.02.2016