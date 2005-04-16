Халиуллина (Феткулова) Минасма Сабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллина (Феткулова) Минасма Сабировна

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.08.1931

Дата смерти

16.04.2005

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1931

Отец: Феткулов Сабир Сагирович

Мать: Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна

Рождение ребёнка
13.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилуллин Халим

Рождение ребёнка
18.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилуллин Халим

Смерть
16.04.2005

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