Халиуллина (Феткулова) Минасма Сабировна
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.08.1931
Дата смерти16.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1931
Рождение ребёнка
13.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халилуллин Халим
Рождение ребёнка
18.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халилуллин Халим
Смерть
16.04.2005