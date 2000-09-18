Халилуллин Халим
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.08.1928
Дата смерти18.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халиуллина (Феткулова) Минасма Сабировна
Рождение ребёнка
18.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халиуллина (Феткулова) Минасма Сабировна
Смерть
18.09.2000