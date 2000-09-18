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Халилуллин Халим

Место рождения

Россия

Дата рождения

18.08.1928

Дата смерти

18.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллина (Феткулова) Минасма Сабировна

Рождение ребёнка
18.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халиуллина (Феткулова) Минасма Сабировна

Смерть
18.09.2000

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