Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.08.1904

Дата смерти

24.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1924

Дочь: Буркеева (Феткулова) Закия Сабировна

Отец ребёнка: Феткулов Сабир Сагирович

Рождение ребёнка
22.06.1928

Сын: Феткулов Минахмед Сабирович

Отец ребёнка: Феткулов Сабир Сагирович

Рождение ребёнка
06.08.1931

Дочь: Халиуллина (Феткулова) Минасма Сабировна

Отец ребёнка: Феткулов Сабир Сагирович

Рождение ребёнка
15.08.1934

Дочь: Мустафина (Феткулова) Бибизинят Сабировна

Отец ребёнка: Феткулов Сабир Сагирович

Рождение ребёнка
09.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феткулов Сабир Сагирович

Рождение ребёнка
04.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феткулов Сабир Сагирович

Смерть
24.01.1992

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