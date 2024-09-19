Феткулова (Садыкова) Асия Садыртыновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.08.1904
Дата смерти24.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1924
Дочь: Буркеева (Феткулова) Закия Сабировна
Отец ребёнка: Феткулов Сабир Сагирович
Рождение ребёнка
22.06.1928
Сын: Феткулов Минахмед Сабирович
Отец ребёнка: Феткулов Сабир Сагирович
Рождение ребёнка
06.08.1931
Дочь: Халиуллина (Феткулова) Минасма Сабировна
Отец ребёнка: Феткулов Сабир Сагирович
Рождение ребёнка
15.08.1934
Дочь: Мустафина (Феткулова) Бибизинят Сабировна
Отец ребёнка: Феткулов Сабир Сагирович
Рождение ребёнка
09.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Феткулов Сабир Сагирович
Рождение ребёнка
04.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Феткулов Сабир Сагирович
Смерть
24.01.1992