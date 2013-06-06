Мячин Георгий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМячин Георгий Сергеевич

Мячин Георгий Сергеевич

avatar

Место рождения

Юговское, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.08.1956

Дата смерти

06.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1956

Отец: Мячин Сергей Александрович

Мать: Мячина Нафиса Галимзьяновна

Юговское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.06.2013
Алексино, Хамантовская волость, Новоладожский уезд
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close