Мячин Георгий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1956
Дата смерти06.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.06.2013
Алексино, Хамантовская волость, Новоладожский уезд
Похороны
Неизвестно