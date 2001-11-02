Мячина (Соберзьянова) Нафиса Галимзьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячина (Соберзьянова) Нафиса Галимзьяновна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

11.10.1924

Дата смерти

02.11.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1924

Отец: Соберзьянов Галимзьян

Мать: Кашифа

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мячин Сергей Александрович

Россия, Кировская область, Куменский район, деревня Мстиславцы
Рождение ребёнка
02.11.1951

Сын: Мячин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Мячин Сергей Александрович

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мячин Сергей Александрович

Россия, Кировская область, Куменский район, деревня Палкинцы
Рождение ребёнка
08.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мячин Сергей Александрович

Юговское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1956

Сын: Мячин Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Мячин Сергей Александрович

Юговское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячин Сергей Александрович

Смерть
02.11.2001
Рабочеостровск, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: церебро-васкулярная болезнь
Похороны
Неизвестно
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