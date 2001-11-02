Мячина (Соберзьянова) Нафиса Галимзьяновна
Место рождения
Дата рождения11.10.1924
Дата смерти02.11.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1924
Отец: Соберзьянов Галимзьян
Мать: Кашифа
Рождение ребёнка
01.11.1949
Россия, Кировская область, Куменский район, деревня Мстиславцы
Рождение ребёнка
02.11.1951
Сын: Мячин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Мячин Сергей Александрович
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1954
Россия, Кировская область, Куменский район, деревня Палкинцы
Рождение ребёнка
08.07.1955
Рождение ребёнка
26.08.1956
Отец ребёнка: Мячин Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.2001
Рабочеостровск, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: церебро-васкулярная болезнь
Похороны
Неизвестно