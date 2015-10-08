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Мячин Александр Сергеевич

Место рождения

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

02.11.1951

Дата смерти

08.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1951

Отец: Мячин Сергей Александрович

Мать: Мячина (Соберзьянова) Нафиса Галимзьяновна

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
05.05.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.10.2015
Старая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно

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