Мячин Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1951
Дата смерти08.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1951
Рождение ребёнка
13.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
05.05.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.10.2015
Похороны
Неизвестно