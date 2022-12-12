Мячин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения01.04.1924
Дата смерти18.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1924
Рождение ребёнка
01.11.1949
Россия, Кировская область, Куменский район, деревня Мстиславцы
Рождение ребёнка
02.11.1951
Сын: Мячин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Мячина Нафиса Галимзьяновна
Рождение ребёнка
19.01.1954
Россия, Кировская область, Куменский район, деревня Палкинцы
Рождение ребёнка
08.07.1955
Рождение ребёнка
26.08.1956
Мать ребёнка: Мячина Нафиса Галимзьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1984
Рябиново, Куменский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно