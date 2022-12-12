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Мячин Сергей Александрович

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Место рождения

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.04.1924

Дата смерти

18.12.1984

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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1956 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1924

Отец: Мячин Александр Васильевич

Мать: Мячина Анастасия Семеновна

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мячина Нафиса Галимзьяновна

Россия, Кировская область, Куменский район, деревня Мстиславцы
Рождение ребёнка
02.11.1951

Сын: Мячин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Мячина Нафиса Галимзьяновна

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мячина Нафиса Галимзьяновна

Россия, Кировская область, Куменский район, деревня Палкинцы
Рождение ребёнка
08.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мячина Нафиса Галимзьяновна

Юговское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1956

Сын: Мячин Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Мячина Нафиса Галимзьяновна

Юговское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мячина Нафиса Галимзьяновна

Смерть
18.12.1984
Рябиново, Куменский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
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