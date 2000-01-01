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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выдаче данной на участок земли крестьянке д. Алексино, Хамантовской волости, Новоладожского уезда, М. Васильевой. 1893 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О продаже участка казенной земли по названием «Мыза» крестьянину деревни Алексино Хамантовской волости Я. Маркову. 1907 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О покупке Выдринской казенной дачи крестьянами деревни Алексино Хамантовской волости. 1907–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину деревни Алексино Хамантовской волости. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Хамантовской волости деревни Алексино Игнатию Яковлеву. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
Дело по прошению о выдаче ссуды крестьянину Хамантовской волости деревни Алексино Н. В. Шарову. 1911–1913 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
Об отдаче в арендное содержание казенной оброчной статьи крестьянам с. Алексино, Хомантовской волости, Новоладожского уезда. 1895–1896 гг. // Центральный государственный Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2937Алексино, д. вл.при р. Сяси.222827104101Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Алексино д. 235 стан333 участок3станция Колчаново.