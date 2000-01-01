деревня Алексино, Хамантовская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Алексино

Хамантовская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выдаче данной на участок земли крестьянке д. Алексино, Хамантовской волости, Новоладожского уезда, М. Васильевой. 1893 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О продаже участка казенной земли по названием «Мыза» крестьянину деревни Алексино Хамантовской волости Я. Маркову. 1907 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О покупке Выдринской казенной дачи крестьянами деревни Алексино Хамантовской волости. 1907–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину деревни Алексино Хамантовской волости. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Хамантовской волости деревни Алексино Игнатию Яковлеву. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
Дело по прошению о выдаче ссуды крестьянину Хамантовской волости деревни Алексино Н. В. Шарову. 1911–1913 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
Об отдаче в арендное содержание казенной оброчной статьи крестьянам с. Алексино, Хомантовской волости, Новоладожского уезда. 1895–1896 гг. // Центральный государственный Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2937Алексино, д. вл.при р. Сяси.222827104101Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Хамантовская волость
Алексино д. 235 стан333 участок3станция Колчаново.

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